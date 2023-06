Viadotto “Akragas”, al via interrogazione parlamentare a firma La Vardera e Sicilia Vera

Dopo il viadotto Maddalusa, anche il ponte Akragas di Agrigento entra nel mirino degli 8 onorevoli regionali con un’interrogazione – a prima firma La Vardera, presidente di “Sud chiama nord” – dopo la sollecitazione del responsabile regionale del codacons trasparenza enti locali Giuseppe Di Rosa.

“Stigmatizziamo – ha detto Di Rosa Coordinatore Provinciale Sud chiama Nord sezione Agrigento- il silenzio delle istituzioni agrigentine sul completamento dei lavori di messa in sicurezza e sulla mancata riapertura della importante opera, il governo regionale è giusto che dia delle risposte. Il mio obiettivo è il bene di Agrigento e dei suoi cittadini, per questo motivo vigilerò sul territorio per rendere più semplice la vita della popolazione Agrigentina”.