Su un’auto rubata con 3.5 chili di marijuana e 4 chili di hashish: arrestato

Colpo grosso dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato in flagranza un 36enne del posto perché responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Erano le 19.00 circa quando i militari di pattuglia della Radiomobile, transitando lungo la SS. 417 nel territorio del comune di Ramacca, hanno notato la condotta di guida del conducente di un’Alfa Romeo Giulietta, il quale procedeva ad elevatissima velocità con conseguente pericolo per gli altri utenti della strada.

Hanno quindi attivato sirena e lampeggiante intimando l’alt all’uomo che invero, invece di ottemperare, ha pigiato ancor più sull’acceleratore dando così il via ad un pericoloso inseguimento dei Carabinieri.

L’arrivo dei rinforzi, richiesto dai militari alla centrale operativa, ha posto fine alla sconsiderata fuga del 36enne che si è pertanto trovato la strada sbarrata da un’altra gazzella, ma è stata la successiva perquisizione della Giulietta a svelare il motivo del suo tentativo di defilarsi in “tutta fretta”.

All’interno dell’abitacolo dell’Alfa Romeo, infatti, i Carabinieri hanno trovato tre buste di plastica sottovuoto contenenti complessivamente quasi 3,500 kg. di marijuana, nonchè, in un altro involucro, ben 40 panetti di hashish per un peso totale di 4 chilogrammi.

Ma non era ancora finita perché, a seguito di un immediato accertamento sulla banca dati delle forze di polizia, è emerso che l’autovettura del fuggitivo era stata rubata a Lentini (SR) nello scorso mese di gennaio ad una 20enne del posto che, quasi incredula, ha ringraziato i Carabinieri per la restituzione dell’autovettura sottrattale.

L’arresto del 36enne, che solo poco più di una settimana prima era stato scarcerato per specifici reati in materia di droga, è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha altresì emesso una misura cautelare a suo carico, a seguito della quale è stato sottoposto ai “domiciliari”.