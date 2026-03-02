Realmonte

Confcommercio Agrigento sostiene Realmonte al “Borgo dei Borghi 2026”

La città della Scala dei Turchi rappresenta una delle immagini più iconiche della nostra terra: bellezza, identità, accoglienza e prospettiva di sviluppo

Confcommercio – Delegazione provinciale di Agrigento esprime il proprio convinto sostegno alla candidatura di Realmonte, unico comune siciliano in gara, al concorso nazionale “Borgo dei Borghi 2026” promosso dalla Rai.

La città della Scala dei Turchi rappresenta una delle immagini più iconiche della nostra terra: bellezza, identità, accoglienza e prospettiva di sviluppo. Una candidatura che non ha soltanto un valore simbolico, ma costituisce una concreta opportunità per l’intero territorio agrigentino.

«Sostenere Realmonte significa sostenere il nostro sistema produttivo – afferma Confcommercio Agrigento –. Un eventuale successo porterebbe visibilità nazionale e un impulso significativo all’indotto turistico, con ricadute positive per imprese, ristorazione, commercio, strutture ricettive e servizi».

Il riconoscimento rappresenterebbe un’occasione strategica per rafforzare l’immagine della provincia di Agrigento come destinazione di qualità, valorizzando un patrimonio paesaggistico e culturale di straordinario rilievo.

Come votare

La votazione è gratuita e avviene attraverso la piattaforma RaiPlay. Dopo la registrazione, è necessario accedere alla sezione dedicata al concorso “Borgo dei Borghi 2026”, selezionare Realmonte ed esprimere la propria preferenza. È possibile votare una volta al giorno per tutta la durata della competizione. Confcommercio invita cittadini, imprese e associazioni a partecipare attivamente.

