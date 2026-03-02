Lanciano droga dalla finestra: arrestato il padre, denunciato il figlio

I carabinieri di Palermo Brancaccio e Palermo Villagrazia hanno arrestato in flagranza di reato nel quartiere Sperone un 35enne pregiudicato, gia’ sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Denunciato in stato di liberta’ anche il figlio di 18 anni. I due sono ritenuti responsabili del reato di produzione, traffico e detenzione illecite di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione domiciliare il giovane, nel tentativo disperato di sfuggire al controllo e disfarsi dalla droga, ha lanciato dalla finestra un involucro contenente 5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e la somma di 400 euro. Il tutto e’ stato immediatamente recuperato dai militari che ‘cinturavano’ l’edificio. Ulteriori 500 euro sono stati trovati addosso al ragazzo. Nella camera da letto del 35enne e celati in un cassetto c’erano due involucri di cocaina per un peso complessivo di 15 grammi e circa 1.400 euro in contanti.