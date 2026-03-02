Palermo

Lanciano droga dalla finestra: arrestato il padre, denunciato il figlio

I due sono ritenuti responsabili del reato di produzione, traffico e detenzione illecite di sostanze stupefacenti

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

I carabinieri di Palermo Brancaccio e Palermo Villagrazia hanno arrestato in flagranza di reato nel quartiere Sperone un 35enne pregiudicato, gia’ sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Denunciato in stato di liberta’ anche il figlio di 18 anni. I due sono ritenuti responsabili del reato di produzione, traffico e detenzione illecite di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione domiciliare il giovane, nel tentativo disperato di sfuggire al controllo e disfarsi dalla droga, ha lanciato dalla finestra un involucro contenente 5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e la somma di 400 euro. Il tutto e’ stato immediatamente recuperato dai militari che ‘cinturavano’ l’edificio. Ulteriori 500 euro sono stati trovati addosso al ragazzo. Nella camera da letto del 35enne e celati in un cassetto c’erano due involucri di cocaina per un peso complessivo di 15 grammi e circa 1.400 euro in contanti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Blatte e sporcizia in un ristorante, attività sospesa
Catania

Prende a morsi i fratelli e li minaccia con una pistola per un libro che non si trova: denunciato
Catania

Su un’auto rubata con 3.5 chili di marijuana e 4 chili di hashish: arrestato
Trapani

Scippa la borsa ad 84enne facendola cadere a terra, arrestato
Palermo

Lanciano droga dalla finestra: arrestato il padre, denunciato il figlio
Realmonte

Confcommercio Agrigento sostiene Realmonte al “Borgo dei Borghi 2026”
banner italpress istituzionale banner italpress tv