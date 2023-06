Vito Alagna  nuovo presidente dell’Associazione Emanuela Loi

Ieri il direttivo dell’Associazione Emanuela Loi ha nominato nuovo presidente Vito Alagna. Sostituto commissario della Polizia di Stato in quiescenza, ha ricoperto ruoli di vertice nel sindacato di polizia Silp Cgil, di cui è stato dirigente nazionale e segretario generale regionale per la Sicilia. In occasione dell’insediamento il nuovo presidente ha così commentato: “Ho subito posto due obiettivi: il primo di fare crescere la consistenza associativa. Un’associazione ha bisogno di legittimazione e questa è direttamente proporzionale al numero di soci che vi si riconosce. Il secondo obiettivo è quello che da sempre ho perseguito, ovvero che il miglior modo per commemorare, riscattare, reagire al martirio delle tante troppe vittime della mafia, consista nel praticare ogni iniziativa utile a lasciare le cose, luoghi in cui viviamo migliori di come li abbiamo trovati. In tal senso diventa fondamentale tessere relazioni con le persone che incrociamo lungo il nostro cammino. Perché ciò accada non dobbiamo rinunciare alla partecipazione, primo mattone su cui si edifica e cresce la democrazia. Non restare quindi fermi alle sole commemorazioni, parlare di legalità riconducendo alle pratiche di vita che la riempiono di significato vero, vivo ed attuale e la ricongiungono al pensiero ed al sacrificio di donne ed uomini che hanno avuto il coraggio di affermare e perseguire la cultura dell’antimafia.”