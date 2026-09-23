Agrigentini internati nei campi di concentramento nazisti, consegnate le “Medaglie d’onore”

Nel corso della ricorrenza della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”, istituita dalla legge n.6 del 13 gennaio 2025, il Prefetto ha presieduto la celebrazione in argomento, confluita anche in un momento di incontro con giovani e studenti, che si è svolta ieri mattina presso il chiostro della biblioteca comunale “Falcone e Borsellino” – di Alessandria della Rocca.

Durante lo svolgimento della cerimonia sono state consegnate le Medaglie d’Onore – concesse dal Presidente della Repubblica – alla memoria di quattro internati di questa provincia, segnatamente: Sig. Comparetto Filippo, internato in Germania dal 10/09/1943 all’8/5/1945; Sig. Galifi Mario, internato in Germania presso la fabbrica Dingler dal 10/09/1943 all’8/5/1945; Sig. Vitello Carmelo, internato in Germania dal 9/9/1943 all’8/5/1945; Sig. Zammuto Calogero, internato nello Stalag 9C, a Bad Sulza, Turingia dal 12/9/1943 al 25/4/1945.

Le Medaglie d’Onore sono state ritirate dai familiari, figli e nipoti, visivamente emozionati ma fieri della strenua resistenza mostrata dai propri avi. Alla cerimonia hanno preso parte, grazie al prezioso supporto dell’Ufficio Scolastico Provinciale, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Manzoni” di Alessandria della Rocca e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pirandello” di Bivona, i quali hanno eseguito brani musicali e letture a tema. Nell’occasione il Prefetto, Salvatore Caccamo, nel proprio intervento, ha evidenziato come ricordare la vicenda umana degli Internati Militari Italiani soprattutto alle nuove alle nuove generazioni, è un modo affinché le sofferenze patite non siano dimenticate, tributando i dovuti riconoscimenti a questi attori della Resistenza. Rivolgendosi agli studenti, il Prefetto di Agrigento ha richiamato il valore della memoria anche nella dimensione della comunità locale, sottolineando come le vicende degli agrigentini che furono internati appartengano alla storia della nostra terra e rappresentino una testimonianza che le giovani generazioni sono chiamate a conoscere e custodire. La cerimonia si è svolta alla presenza delle più alte Autorità Civili e Militari, rappresentanti della Curia Arcivescovile, nonché di numerosi Sindaci e Amministratori della Provincia.