Agrigento

“Francesco Magno: un pontificato sine glossa”, allo Scaro Cafè si presenta il saggio di Francesco Rizzo

Il saggio, pubblicato a 800 anni dal transito di San Francesco, rilegge il pauperismo francescano come prassi di uguaglianza radicale, analizzando il magistero di un Papa schierato contro le disuguaglianze e a difesa degli oppressi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il 4 ottobre 2026 alle ore 18.30, presso lo Scaro Cafe (Piazza Ravanusella, Agrigento) si terrà la presentazione del libro “Francesco Magno: un pontificato sine glossa” di Francesco Rizzo.

Il saggio, pubblicato a 800 anni dal transito di San Francesco, rilegge il pauperismo francescano come prassi di uguaglianza radicale, analizzando il magistero di un Papa schierato contro le disuguaglianze e a difesa degli oppressi. L’autore dialogherà con l’operatore culturale Roberto Bruccoleri

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