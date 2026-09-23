Agrigento
“Francesco Magno: un pontificato sine glossa”, allo Scaro Cafè si presenta il saggio di Francesco Rizzo
Il saggio, pubblicato a 800 anni dal transito di San Francesco, rilegge il pauperismo francescano come prassi di uguaglianza radicale, analizzando il magistero di un Papa schierato contro le disuguaglianze e a difesa degli oppressi
Il 4 ottobre 2026 alle ore 18.30, presso lo Scaro Cafe (Piazza Ravanusella, Agrigento) si terrà la presentazione del libro “Francesco Magno: un pontificato sine glossa” di Francesco Rizzo.
Il saggio, pubblicato a 800 anni dal transito di San Francesco, rilegge il pauperismo francescano come prassi di uguaglianza radicale, analizzando il magistero di un Papa schierato contro le disuguaglianze e a difesa degli oppressi. L’autore dialogherà con l’operatore culturale Roberto Bruccoleri
Redazione
0 commenti