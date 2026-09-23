Caltanissetta

Pistola e 344 grammi di cocaina, fermato 43enne: contestata aggravante mafiosa

L'uomo, sottoposto in passato alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per reati di mafia e attualmente in regime di affidamento ai servizi sociali, è stato catturato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La polizia ha eseguito a Gela un decreto di fermo, emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, nei confronti di un 43enne indagato per detenzione illegale di ordigni esplosivi e di arma clandestina munizioni e per spaccio di sostanze stupefacenti, reati aggravati dal metodo mafioso.

Durante perquisizioni domiciliari in due immobili nella sua disponibilità la polizia ha trovato e sequestrato 344 grammi di cocaina, 13 ordigni esplosivi artigianali ad elevato potenziale offensivo, una pistola semiautomatica con matricola abrasa calibro 7,65 e 44 cartucce. L’uomo, sottoposto in passato alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per reati di mafia e attualmente in regime di affidamento ai servizi sociali, è stato catturato ieri da agenti della squadra mobile della Questura di Caltanissetta e della squadra investigativa del Commissariato di Gela dopo una fuga durata diversi giorni. 

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