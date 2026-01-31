Il fiume Platani supera i livelli di guardia, il sindaco Mangione: “fate attenzione”

Il fiume Platani, a seguito delle abbondanti piogge, ha superato i livelli di guardia. “Si invita chiunque debba mettersi in viaggio a evitare l’attraversamento di viadotti, strade e aree adiacenti al letto del fiume Platani, per motivi di sicurezza“, dichiara il sindaco di Alessandria Della Rocca, Salvatore Mangione che “raccomanda la massima prudenza e di attenersi alle indicazioni delle autorità competenti.”