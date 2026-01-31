Alessandria della Rocca

Il fiume Platani supera i livelli di guardia, il sindaco Mangione: “fate attenzione”

A lanciare l'allarme è il sindaco di Alessandria Della Rocca che invita i cittadini alla prudenza

Pubblicato 15 minuti fa
Da Redazione

Il fiume Platani, a seguito delle abbondanti piogge, ha superato i livelli di guardia. “Si invita chiunque debba mettersi in viaggio a evitare l’attraversamento di viadotti, strade e aree adiacenti al letto del fiume Platani, per motivi di sicurezza“, dichiara il sindaco di Alessandria Della Rocca, Salvatore Mangione che “raccomanda la massima prudenza e di attenersi alle indicazioni delle autorità competenti.”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Alessandria della Rocca

Il fiume Platani supera i livelli di guardia, il sindaco Mangione: “fate attenzione”
Grotte

Aica, riprendono i lavori per la razionalizzazione del sistema idrico comunale
Catania

Trovati e salvati dalla Polizia 10 vitelli stipati nel cofano di un furgone: denunciate 3 persone
Apertura

Frana a Niscemi, palazzina di tre piani crolla nel precipizio
di Gioacchino Schicchi

Il Cga dà ragione a una cittadina: il Piano Paesaggistico non blocca gli accessi privati
PRIMO PIANO

Cede una porzione del piazzale di via Europa, chiusa la strada d’ingresso per Siculiana
banner italpress istituzionale banner italpress tv