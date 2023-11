Camastra, l’amministrazione e il CIF insieme per dire no alla violenza sulle donne

Giorno 25 novembre, presso il centro culturale polivalente di Camastra, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’associazione C.I.F. Centro italiano femminile di Camastra ha organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale una giornata di sensibilizzazione. La serata è stata presentata da Rosalia Arnone, erano presenti diverse figure professionali che hanno fornito spunti di riflessione per sensibilizzare l’opinione pubblica e per ribadire ancora il NO ad ogni forma di violenza o abuso maschile sulle donne. RamuliArte ha aperto la serata presentando “Amore e follia” letture a cura di Lillo Zarbo e Vittoria Frumento. In seguito i 4 relatori hanno contribuito con i loro interventi a mettere in evidenza quanto oggi è importante contrastare questi fenomeni di violenza, che rappresentano una delle più gravi e diffuse violazione dei diritti umani. La Dott.ssa Maria Rita Fanara assistente sociale dell’Ospedale di Agrigento e la Dott.ssa Angela Mariolina Di Salvo assistente sociale presso l’Asp di Licata e presidente provinciale del CIF hanno spiegato le varie forme di violenza sulle donne e la violenza di genere. Ha partecipato l’avvocato Ilaria Sferrazza facendo riferimento alle varie normative a tutela della donna ed infine Il professore Angelo Cutaia, referente dell’associazione IPTS (international police training system) ha spiegato ciò che la sua associazione propone durante le Giornate informative sulla difesa femminile con un momento dedicato alla “Legittima difesa”. Momenti intensi di emozione durante la presentazione del monologo “violenza sulle donne” presentato e adattato da l’associazione IcontemplAttivi con Massimiliano Arena e Linda Arnone, con accompagnamento musicale a cura di Sefora Messina. Infine il Medley delle canzoni di Rosa Balistreri a cura di Donatella Fanello ha concluso la serata. Hanno partecipato due artisti locali, Carlo Calcasola e Graziella Gueli Alletti mettendo a disposizione per la serata le loro opere esposte sul palco. Presenti le autorità il sindaco Dario Gaglio, l’assessore allo sport turismo e spettacolo Luca Farruggio, l’assessore e presidente della sezione CIF comunale di Camastra Rosaria Manzone e le forze dell’ordine i carabinieri della Caserma di Camastra e i vigili urbani. Grande partecipazione da parte di tutta la cittadinanza, vedere una grande partecipazione di donne ma anche di uomini è motivo di grande soddisfazione. Durante la serata è stata inaugurata una panchina rossa in onore di tutte le donne vittime di violenza.