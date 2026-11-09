Mafia, assolto l’ex sindaco di San Biagio Platani dall’accusa di concorso esterno

La terza sezione penale della Corte di appello di Palermo, ribaltando la sentenza di primo grado del tribunale di Agrigento, ha assolto l’ex sindaco di San Biagio Platani – Santino Sabella – dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. L’ex primo cittadino, arrestato nel 2018 dai carabinieri nel maxi blitz “Montagna” contro le cosche dell’Agrigentino, era stato condannato in primo grado a 6 anni e 8 mesi di reclusione. L’ex sindaco è difeso dagli avvocati Antonino Gaziano, Nino Mormino e Teo Calderone.

Sabella era accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Per questo era stato arrestato all’alba del 22 gennaio 2018 insieme ad una cinquantina tra boss e gregari facenti parte del mandamento della “Montagna” voluto dal boss Francesco Fragapane di Santa Elisabetta. A Sabella, in quel momento sindaco di San Biagio Platani, veniva contestato l’aver stretto un patto con il boss del paese agrigentino, Giuseppe Nugara (condannato in via definitiva), che avrebbe poi portato alla sua elezione. In cambio avrebbe favorito il clan nella gestione di alcuni appalti del Comune. L’ex primo cittadino, che si dimise per questa vicenda, ha scontato ben due anni di carcerazione preventiva. Il Comune di San Biagio Platani venne poi sciolto per mafia.