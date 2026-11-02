Agrigento

Akragas-Alcamo, si gioca sabato 7 novembre alle 20: l’Esseneto torna ad accendersi in notturna

La decisione comunicata sui canali social della società

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Akragas-Alcamo, gara valida per la nona giornata del campionato di Eccellenza, girone A, si disputerà sabato 7 novembre alle ore 20. La decisione è stata comunicata dalla società biancazzurra attraverso i propri profili social.

Dopo la serata inaugurale contro il Marsala, anche la sfida con l’Alcamo si giocherà dunque di sabato sera, riportando il pubblico sugli spalti dello stadio Esseneto in una cornice notturna.

L’auspicio è che l’impianto agrigentino possa registrare ancora una buona presenza di spettatori. La sconfitta rimediata a Lascari non dovrà infatti spegnere l’entusiasmo dei tifosi, chiamati a sostenere la squadra in una gara importante per il prosieguo del campionato.

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