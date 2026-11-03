Franco Carlisi al Reflex Club: una serata successo dedicata alla fotografia d’autore

Successo oltre le aspettative per la serata dedicata alla fotografia d’autore, nata dalla sinergia tra il club e il maestro agrigentino.

L’evento culturale incentrato sul tema “Il tempo che manca”, che ha visto protagonista il fotografoFranco Carlisi e organizzato dall’associazione fotografica Reflex Club ad Agrigento, si è concluso ieri con un successo straordinario di pubblico. L’iniziativa, guidata dal presidente Gianni Di Battista, ha confermato lo spessore culturale dell’associazione e il suo ruolo di punto di riferimento per la valorizzazione della fotografia sul territorio.

Con un intervento di oltre due ore, intenso e ricco di suggestioni, Franco Carlisi ha accompagnato il pubblico in un percorso tra fotografia, memoria e riflessione esistenziale. Con naturalezza ha saputo dare alle proprie esperienze personali un significato universale, trasformando la fotografia in un’occasione di incontro e di riconoscimento reciproco. Una qualità che appartiene anche al suo lavoro di fotografo, caratterizzato da uno sguardo raro, capace di andare oltre ciò che le immagini mostrano e di farci riconoscere, attraverso le vite degli altri, qualcosa di noi stessi.