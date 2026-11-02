Attacchi hacker colpiscono i supermercati siciliani, in tilt sistemi di refrigerazione 

Attacchi hacker ai sistemi di refrigerazione di diversi supermercati in Sicilia: in almeno tre punti vendita a Catania e uno a Palermo. Lo dice Giuseppe Spadaro direttore generale del gruppo Radenza, che gestisce supermercati a marchio Coop. L’attacco, aggiunge, ha portato alla modifica dei parametri della temperatura surruiscaldando i banchi e provocando un deperimento degli alimenti. La polizia postale sta ricostruendo la provenienza degli attacchi e l’entità e sta verificando se vi siano o meno collegamenti con quanto accaduto in altri Paesi europei. “L’attacco è avvenuto alle 4 del mattino – aggiunge Spadaro – Stiamo calcolando i danni. In alcuni casi abbiamo risolto. Abbiamo già contattato l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e attivato i protocolli per fare indagini in profondità”.