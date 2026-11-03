Pd Sicilia, sarà Giuseppe Provenzano a guidare il partito

La segreteria nazionale del Pd ha deciso di affidare all’ex ministro per il Sud, e attuale responsabile Esteri dei dem, Giuseppe Provenzano l’incarico di guidare il Partito demcoratico siciliano dopo le dimissioni del segretario Anthony Barbagallo. L’annuncio dell’incarico, che arriva dopo le dimissioni di Anthony Barbagallo dalla carica di segretario regionale, e’ stato dato nel corso dell’incontro tra i dirigenti dei dem siciliani e quelli nazionali (Elly Schlein non era presente) presieduto da Igor Taruffi, responsabile organizzazione del partito. Il mandato a Provenzano, si apprende da fonti del Pd, e’ duplice: “Sistemare gli assetti in Sicilia e rilanciare l’iniziativa politica”. Provenzano non sara’ un “commissario”, ma ha “il mandato, per conto della segretaria nazionale, di affrontare le questioni siciliane: costruire una squadra attorno a lui che gestisca il partito e l’iniziativa politica”, incluse le primarie e il rapporto del Pd con gli alleati sia a livello regionale che sulla citta’ di Palermo”.

“La nomina a commissario regionale del deputato Giuseppe Provenzano è il primo passo verso un Partito democratico unito e forte. Non possiamo che fare i migliori auguri al nuovo commissario siciliano. Oggi più che mai serve unito per poter battere il centrodestra alle prossime elezioni“. Lo afferma il coordinatore di Controcorrente in Sicilia, Gandolfo Lo Verde