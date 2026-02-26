Agrigento

Vito Terrana eletto componente del CdA SRR Ato 4 Agrigento Est

A seguito delle dimissioni di Giuseppe Pendolino, è stato eletto all'unanimità il sindaco di Campobello di Licata

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

In occasione dell’Assemblea della SRR Ato 4 Agrigento Est, convocata per la ricomposizione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni di Giuseppe Pendolino, è stato eletto all’unanimità, componente del CdA, il sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana. La candidatura di Terrana è stata presentata come unitaria dai sindaci di entrambi gli schieramenti, sottolineando così la convergenza e la fiducia collettiva nei suoi confronti. Nel suo discorso di accettazione, il neoeletto Terrana ha espresso profonda gratitudine verso il dimissionario Pendolino, riconoscendone la determinazione e l’impegno profuso nel guidare la società. Ha inoltre ringraziato sentitamente tutti i sindaci per la fiducia accordatagli, dichiarando la sua intenzione di affrontare con determinazione le sfide future.

“È una designazione che mi riempie di orgoglio e responsabilità- ha affermato Vito Terrana- La fiducia e la stima riposte nella mia persona mi spingono a proseguire con spirito di servizio e abnegazione, nell’interesse esclusivo della società e dei territori che amministriamo. Ribadisco il mio personale impegno a collaborare con trasparenza e lealtà con tutti i sindaci, i dipendenti e gli organi della società, al fine di migliorare e risolvere le problematiche esistenti”.

