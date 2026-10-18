Aggredisce i carabinieri dopo fuga dalla comunità, 17enne arrestato a Naro

Si allontana dalla comunità in cui era stato collocato, dopo una misura cautelare, e tenta una fuga che si conclude a poca distanza sulla strada statale 572. Nel mezzo, però, anche un’aggressione ai danni dei carabinieri che si erano messi sulle sue tracce. È successo a Naro dove un diciassettenne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il minore, già sottoposto a misura cautelare, era stato collocato in una struttura. Senza alcun permesso, però, ha deciso di scappare e fuggire. Lanciata la segnalazione i militari dell’Arma lo hanno rintracciato lungo la strada statale. Alla vista dei carabinieri l’indagato si è scagliato contro gli uomini in divisa. Dopo essere stato bloccato è stato, dunque, arrestato e tradotto in un centro di prima accoglienza.