Aggredisce la “rivale” in strada, donna finisce ai domiciliari per stalking 

Indagata per stalking, e sottoposta già al divieto di avvicinamento alla persona offesa, avrebbe violato la misura arrivando addirittura ad aggredire per strada la “rivale”. I carabinieri di Ribera hanno arrestato una trentacinquenne del posto per le continue e reiterate violazioni delle prescrizioni che le erano state imposte.

La donna, accusata di atti persecutori, è stata posta ai domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico su provvedimento disposto dal gip del tribunale di Sciacca. La trentacinquenne è accusata di aver insultato, minacciato e offeso una trentenne per motivi personali. Una condotta che avrebbe causato uno stato di ansia nella persona offesa che, stanca dei soprusi, si è rivolta ai carabinieri.