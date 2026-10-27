Operai morti in incidente, GbItalia: “quattro persone che facevano parte della nostra realtà”

“Ci sono notizie che non vorremmo mai ricevere, dolori che lasciano senza parole e vuoti che nessuna parola potrà mai colmare. La nostra azienda è profondamente colpita dalla tragica scomparsa dei nostri quattro colleghi. Quattro vite spezzate troppo presto, quattro persone che facevano parte della nostra quotidianità, dei nostri giorni, della nostra realtà. Persone con cui abbiamo condiviso momenti, parole, che da anni al nostro fianco hanno avuto un valore immenso. È difficile accettare che, da un momento all’altro, tutto possa cambiare così. Che presenze familiari diventino assenze impossibili da comprendere, che un saluto, un giorno qualunque possano trasformarsi in ricordi da custodire per sempre.

Oggi il dolore è quello di intere famiglie che si ritrovano più fragili, smarrite davanti ad una perdita ingiusta e incomprensibile. Perché dietro ogni collega c’è una persona, una storia, una famiglia, degli affetti, una vita che meritava ancora tempo, serenità e giorni da vivere. In questo momento di indicibile tristezza, il nostro pensiero va alle vostre famiglie e a tutti coloro che vi hanno amato. Non esistono parole capaci di lenire una ferita così profonda, ma desideriamo farvi arrivare tutta la nostra vicinanza, il nostro affetto e il nostro abbraccio più sincero. Ci sono persone che, anche quando non possiamo più incontrare, continuano a far parte di noi, in tutto ciò che il tempo non potrà cancellare. Oggi ci stringiamo nel dolore, con la consapevolezza che nulla sarà più come prima. Non vi dimenticheremo. Il vostro ricordo resterà con noi, anche quando le parole non basteranno più. Con profondo cordoglio”. Questo il messaggio di cordoglio dell’azienda GBItalia con sede a Canicattì per i quattro operai morti nella mattinata di ieri in un incidente stradale lungo la strada statale 123 mentre si stavano recando in azienda per svolgere la loro giornata lavorativa nei campi tra uva e olive.