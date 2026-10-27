Agrigento

Scontro tra due auto alla rotonda di Cannatello, due feriti lievi

I feriti sono stati accompagnati all'ospedale per le cure necessarie

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Scontro tra due auto, forse per una mancata precedenza, alla rotonda di Cannatello. Entrambi i conducenti delle due auto vetture hanno riportato lievi ferite e sono stati accompagnati dall’ambulanza del 118 presso l’ospedale di Agrigento per le cure necessarie. Sul luogo del sinistro stradale anche i Carabinieri della sezione Radiomobile che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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