Scontro tra due auto alla rotonda di Cannatello, due feriti lievi

Scontro tra due auto, forse per una mancata precedenza, alla rotonda di Cannatello. Entrambi i conducenti delle due auto vetture hanno riportato lievi ferite e sono stati accompagnati dall’ambulanza del 118 presso l’ospedale di Agrigento per le cure necessarie. Sul luogo del sinistro stradale anche i Carabinieri della sezione Radiomobile che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.