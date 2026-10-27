Sorpresi a rubare in una ex cementeria, arrestati un tunisino e un egiziano

La Polizia di Stato ha arrestato due uomini, un 39enne tunisino e un 32enne egiziano, entrambi senza fissa dimora, sorpresi a rubare in una ex cementeria in via Domenico Tempio.

I due, già noti alle forze di Polizia per aver commesso, in passato, reati predatori, sono stati sorpresi dal personale di vigilanza presente nella struttura che ha allertato la Sala Operativa della Questura di Catania. In pochi istanti, i poliziotti delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno raggiunto il cantiere, insieme ad una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza “San Cristoforo”, intervenuta in ausilio per bloccare i due ladri, fuggiti in due direzioni opposte.Prima di essere individuati, il 39enne e il 32enne sono riusciti a riempire un grosso borsone di tubi in rame, che, però, hanno abbandonato sul posto per tentare di guadagnare la fuga.Una volta bloccati, i ladri sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso.

Come disposto dal PM di turno presso il Tribunale di Catania, i due sono stati condotti in carcere, in attesa del giudizio di convalida.