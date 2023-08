Agrigento, perde bimba al nono mese di gravidanza: aperta inchiesta 

Due lunghe ore nella sala d’attesa del reparto di ginecologia dell’ospedale di Agrigento prima di essere visitata e scoprire che il cuore della bimba che portava in grembo, che sarebbe dovuta nascere qualche giorno più tardi, aveva smesso di battere. È quanto denunciato da una coppia di coniugi di Casteltermini in un esposto alla procura di Agrigento.

Si tratta di un trentaduenne e della compagna di ventidue anni. L’uomo, attraverso l’avvocato Alfonso Neri, chiede adesso che venga fatta luce su eventuali responsabilità dei sanitari. Secondo quanto denunciato dai coniugi, la ventiduenne si sarebbe presentata in ospedale martedì dopo aver accusato fitte e contrazioni.

Ma, sempre secondo quanto sostenuto, non sarebbe stata visitata immediatamente ma lasciata in sala d’attesa per almeno due ore. Poi la visita e la tragica scoperta. La procura di Agrigento, con il sostituto procuratore Elettra Consoli, ha aperto un fascicolo d’inchiesta dopo aver raccolto la denuncia dei due coniugi.