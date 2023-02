Agrigento, provoca incidente e scappa: due giovani in ospedale 

Causa incidente per non aver rispettato la segnaletica ma invece di prestare soccorso decide di fuggire. È di due feriti il bilancio di un sinistro avvenuto nel quartiere di Villaseta, ad Agrigento, nel pomeriggio di sabato.

Sono ancora in corso le ricerche volte ad individuare il “pirata” alla guida di un’auto che ha tagliato la strada a due scooter in viale Caduti di Marzabotto. Un sedicenne e un ventenne, per evitare l’impatto, hanno sterzato e sono caduti sul selciato.

L’automobilista, invece di soccorrerli e chiamare aiuto, è scappato. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha disposto il trasferimento dei due giovani all’ospedale. Per loro fortuna le condizioni non sono gravi ma hanno riportato traumi sparsi. Proseguono intanto le ricerche per dare un volto al conducente del mezzo.