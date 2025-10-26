Akragas, arriva la quinta vittoria consecutiva: 3-1 al Gela 

L’Akragas vince e convince. I biancazzurri superano 3-1 il Gela nella quinta giornata del campionato di Promozione confermando quanto di buono fatto vedere in questo primo scorcio di stagione. Il Gigante allunga la striscia positiva e balza in vetta alla classifica insieme al Priolo.

Entrambe le compagini sembrano già fare un torneo a parte con cinque lunghezze di vantaggio rispetto alle inseguitrici. Allo stadio Esseneto la partita si sblocca al 13º minuto sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato da Llama con l’attaccante bravo ad anticipare tutti e insaccare alle spalle del portiere ospite.

La squadra di mister Catania trova il raddoppio ad inizio della ripresa. Al 48º Indelicato serve un delizioso cross a King che di testa non lascia scampo all’estremo difensore. L’Akragas macina gioco e non ha intenzione di fermarsi. Al 62º arriva la rete del 3-0 con Ten Lopez che si invola sulla fascia sinistra e serve a Gambino un pallone da spingere soltanto in rete.

Il Gela segna il gol del definitivo 3-1 con Scaglia su contropiede dopo un errore in fase di impostazione della difesa biancazzurra. Grande prova dell’Akragas che vince la quinta partite su cinque e mantiene la testa della classifica insieme al Priolo.