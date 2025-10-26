Politica

Schifani “Elementi oggettivi confermano l’efficacia del mio Governo”

"Rendere la Sicilia un modello duraturo di sviluppo e competitività”.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione
Argomenti Correlati:#noindex
0 commenti
Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Schifani “Elementi oggettivi confermano l’efficacia del mio Governo”
Ultime Notizie

Trova portafogli con documenti e denaro e lo porta alla Polizia, rintracciato proprietario
Ultime Notizie

Minaccia e tormenta l’ex convivente, arrestato
Agrigento

Appartamento in fiamme a Cannatelo: l’intervento dei Vigili del fuoco
Agrigento

Giornata del medico e dell’odontoiatra, Pitruzzella: “Impegno morale e un dovere nei confronti di chi si affida a noi”
Catania

Arrestato pusher che spacciava in bici