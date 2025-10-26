Calcio

Allo stadio Esseneto ricordato Massimo Quercioli, ex difensore dell’Akragas scomparso a 67 anni

La società biancazzurra e il pubblico presente hanno voluto rendere omaggio alla memoria di Massimo Quercioli, ex difensore dell’Akragas scomparso di recente all’età di 67 anni

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Momenti di grande emozione allo stadio Esseneto di Agrigento prima del fischio d’inizio di Akragas – Vigor Gela. La società biancazzurra e il pubblico presente hanno voluto rendere omaggio alla memoria di Massimo Quercioli, ex difensore dell’Akragas scomparso di recente all’età di 67 anni.

Alla cerimonia erano presenti la moglie Laura, le figlie Sara e Giulia, e diversi ex compagni di squadra: Peppe Catalano, Gaetano Longo, Giovanni Oddo e Gerlando Piparo, oggi consigliere comunale ed ex calciatore biancazzurro. Tutti insieme hanno ricordato con affetto un uomo e un atleta che aveva lasciato un segno profondo nel calcio agrigentino. Presenti anche il presidente dell’Akragas Salvatore La Porta e Salvatore Falzone, che cura la parte economica della società, a testimoniare la vicinanza della dirigenza alla famiglia Quercioli.

Quercioli, originario di San Giustino Valdarno (Arezzo), aveva indossato la maglia dell’Akragas dal 1983 al 1985, distinguendosi per serietà, carattere e talento. Nel corso della sua carriera aveva anche vestito le casacche di Arezzo, Varese, Montevarchi e Nola, diventando un volto noto del calcio italiano degli anni Ottanta.

