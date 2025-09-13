Agrigento

Al volante ubriaco, contromano e con due coltelli in auto: denunciato 62enne 

A finire nei guai un 62enne agrigentino, fermato dalla polizia ubriaco al volante e con due coltelli nel quartiere di Villaseta

Ubriaco al volante imbocca contromano la rotonda di ingresso al centro commerciale “Città dei Templi” nel quartiere di Villaseta. A finire un 62enne agrigentino, denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente.

Gli agenti delle Volanti, in seguito ad un controllo, hanno anche trovato nella disponibilità dell’uomo due coltelli e per questo motivo è stato deferito anche per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Provvidenziale l’intervento della polizia, che si trovava in zona, e ha notato la manovra rischiosissima dell’automobilista scongiurando così conseguenze ben peggiori. 

