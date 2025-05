Alessandro Mallia è il nuovo sindaco di Realmonte: “È il momento di lavorare tutti insieme”

Alessandro Mallia è il nuovo sindaco di Realmonte. L’ex consigliere comunale e capogruppo dell’opposizione, che ha guidato la sfiducia all’ex primo cittadino, ha superato nella tornata elettorale sia il candidato Leonardo Aucello, area Partito Democratico, che proprio Sabrina Lattuca, sindaca uscente sfiduciata lo scorso marzo dal consiglio comunale.

Mallia, sostenuto dalla lista “Primavera Realmontina” vicino alle posizioni dell’Udc di Decio Terrana, ha ottenuto oltre duecento preferenze in più di Leonardo Aucello, trentanovenne, figura nota della Città della Scala dei Turchi. Ultima, invece, la sindaca uscente Sabrina Lattuca che – dopo la sfiducia – aveva deciso di ricandidarsi.

Sono stati 3.005 gli elettori che si sono recati alle urne in questi due giorni di tornata elettorale. “La vittoria di Alessandro è una grandissima gioia – dice l’onorevole Decio Terrana – sono orgoglioso del risultato. In questi anni con Alessandro e tanti altri amici abbiamo costruito una piattaforma di amministratori preparati e sono più che felice del trionfo di Mallia che dimostrerà di essere l’uomo giusto per rilanciare Realmonte. Un altro grande risultato per la crescita dell’Udc sul territorio”. Esprime soddisfazione anche il coordinatore provinciale di Agrigento Fabio La Felice, dicendosi orgoglioso per la vittoria di un amico, un lavoratore instancabile, serio e innamorato della sua Città.Le prime parole del neo-eletto Sindaco che rivolge un messaggio di unità: “Ora è il momento di lavorare tutti insieme, al di là delle appartenenze, per costruire una Realmonte più forte, inclusiva e proiettata al futuro.”