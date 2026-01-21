Apertura

Alla guida senza patente ma con una sciabola e un coltello, denuncia e maxi multa 

È successo in via Cesare Battisti, a Canicattì, dove un trentenne disoccupato del posto è stato denunciato

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

È stato fermato alla guida di un’auto senza patente e senza assicurazione ma in possesso di una sciabola e un coltello da macellaio. È successo in via Cesare Battisti, a Canicattì, dove un trentenne disoccupato del posto è stato denunciato per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere.

Nei suoi confronti sono scattate anche sanzioni amministrative per un importo di circa 7 mila euro. I carabinieri, impegnati in un posto di controllo, hanno deciso di fermare l’auto. Una successiva perquisizione ha permesso di rinvenire i coltelli e scoprire che il veicolo era sprovvisto di assicurazione e il conducente di patente. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

Hashish suddiviso in dosi e soldi contanti, arrestato pusher
Politica

Ciclone Harry, la deputata Ida Carmina: “Stato di emergenza per aiutare popolazione”
Apertura

“Vicino a Cosa nostra agrigentina”, confiscati 13 milioni di euro a imprenditore
Apertura

La mafia e la stidda nell’agrigentino, 7 condanne
Apertura

Ladri in negozio di abbigliamento per bambini, rubata la cassa con i soldi 
Apertura

Alla guida senza patente ma con una sciabola e un coltello, denuncia e maxi multa 
banner italpress istituzionale banner italpress tv