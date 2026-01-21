”Sua figlia ha provocato incidente”, coppia di anziani non cade nella truffa e chiama la polizia

“Sua figlia ha provocato un grave incidente ed è stata arrestata”: ma la coppia di anziani questa volta non cade nella truffa e chiama la Polizia.

Un falso avvocato nei giorni scorsi ha contattato l’utenza telefonica di una coppia di ottantenni, raccontando che la loro figlia era stata arrestata perché aveva provocato un grave incidente stradale. Volendo aiutare la donna arrestata, l’avvocato ha chiesto una somma di denaro ai genitori. Ai due anziani titubanti l’avvocato ha fornito anche il numero telefonico di un complice, indicandolo come maresciallo dei carabinieri, ma anche questa volta le vittime non sono cadute nella trappola e hanno contattato la Polizia. La denuncia è stata formalizzata a domicilio: un equipaggio della volante si è, infatti, recato nell’abitazione e, mentre venivano formalizzati gli atti, i nostri agenti si sono intrattenuti per qualche momento con la coppia. La Polizia di Stato ha avviato le indagini, trasmettendo l’informativa all’Autorità Giudiziaria.

In questo periodo diversi truffatori sono stati arrestati e denunciati nella nostra provincia dalla Polizia di Stato e, in alcuni casi, è stata recuperata anche la refurtiva. Ma, purtroppo, i truffatori sono sempre in agguato. La Polizia di Stato, da anni impegnata nella campagna contro le truffe agli anziani e alle categorie fragili, ha realizzato un pieghevole divulgativo contro il fenomeno.