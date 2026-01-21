Caltanissetta

”Sua figlia ha provocato incidente”, coppia di anziani non cade nella truffa e chiama la polizia

I poliziotti hanno raccolto la denuncia della coppia e sono sulle tracce dei truffatori

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Sua figlia ha provocato un grave incidente ed è stata arrestata”: ma la coppia di anziani questa volta non cade nella truffa e chiama la Polizia.
Un falso avvocato nei giorni scorsi ha contattato l’utenza telefonica di una coppia di ottantenni, raccontando che la loro figlia era stata arrestata perché aveva provocato un grave incidente stradale. Volendo aiutare la donna arrestata, l’avvocato ha chiesto una somma di denaro ai genitori. Ai due anziani titubanti l’avvocato ha fornito anche il numero telefonico di un complice, indicandolo come maresciallo dei carabinieri, ma anche questa volta le vittime non sono cadute nella trappola e hanno contattato la Polizia. La denuncia è stata formalizzata a domicilio: un equipaggio della volante si è, infatti, recato nell’abitazione e, mentre venivano formalizzati gli atti, i nostri agenti si sono intrattenuti per qualche momento con la coppia. La Polizia di Stato ha avviato le indagini, trasmettendo l’informativa all’Autorità Giudiziaria.
In questo periodo diversi truffatori sono stati arrestati e denunciati nella nostra provincia dalla Polizia di Stato e, in alcuni casi, è stata recuperata anche la refurtiva. Ma, purtroppo, i truffatori sono sempre in agguato. La Polizia di Stato, da anni impegnata nella campagna contro le truffe agli anziani e alle categorie fragili, ha realizzato un pieghevole divulgativo contro il fenomeno.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Sandro Catanese

Appicca fuoco al suo appartamento, panico nel centro di Agrigento (VIDEO)
dalla Regione

Le deputate dell’Ars “Non votare la norma sulla rappresentanza di genere sarebbe un’abiura”
Sicilia by Italpress

Continua l’ondata di maltempo in Sicilia
Ultime Notizie

Lavoravano in nero in un ristorante e percepivano la Nasp
Caltanissetta

”Sua figlia ha provocato incidente”, coppia di anziani non cade nella truffa e chiama la polizia
Palermo

Aggredisce la compagna e ferisce il suocero, arrestato 25enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv