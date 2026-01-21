Palermo

Aggredisce la compagna e ferisce il suocero, arrestato 25enne

Nonostante la presenza dei militari, avrebbe colpito la donna al ventre, incurante del fatto che avesse in braccio la figlia di un anno

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Lercara Friddi hanno tratto in arresto un uomo lercarese di 25 anni già sottoposto agli arresti domiciliari, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed evasione

A causa di un acceso litigio con la compagna, veniva richiesto l’intervento dei Carabinieri che, giunti sul posto, hanno assistito un accesso di rabbia dell’uomo che, nonostante la presenza dei militari, avrebbe colpito la donna al ventre, incurante del fatto che avesse in braccio la figlia di un anno. 

L’indagato in preda all’ira, avrebbe inoltre distrutto gli arredi interni del proprio appartamento sino all’arrivo del suocero il quale, avrebbe rivolto al 25enne parole ingiuriose. Il giovane a quel punto, appropriatosi di un coltello ed evadendo dalla propria abitazione, avrebbe inseguito il suocero, colpendolo al braccio e cagionandogli un profondo taglio. 

I Carabinieri sono riusciti a bloccare e disarmare l’uomo, e unitamente ai servizi sociali del Comune di Lercara Friddi, si sono immediatamente attivati per la tutela dei minori presenti al momento dell’aggressione. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’A.G. di Termini Imerese, è stato ristretto presso la casa circondariale “Burrafato”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Sandro Catanese

Appicca fuoco al suo appartamento, panico nel centro di Agrigento (VIDEO)
dalla Regione

Le deputate dell’Ars “Non votare la norma sulla rappresentanza di genere sarebbe un’abiura”
Sicilia by Italpress

Continua l’ondata di maltempo in Sicilia
Ultime Notizie

Lavoravano in nero in un ristorante e percepivano la Nasp
Caltanissetta

”Sua figlia ha provocato incidente”, coppia di anziani non cade nella truffa e chiama la polizia
Palermo

Aggredisce la compagna e ferisce il suocero, arrestato 25enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv