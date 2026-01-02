L’incendio nell’abitazione ad Alessandria della Rocca, 65enne morto in ospedale 





Non ce l’ha fatta Fiedler Dietimar Michael, il sessantacinquenne tedesco residente ad Alessandria della Rocca, rimasto ferito gravemente in seguito ad un incendio divampato ieri sera nella sua abitazione nel centro del piccolo paese dell’agrigentino. L’uomo è deceduto nel reparto di Grandi Ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove era stato trasferito d’urgenza a causa delle gravissime ustioni riportate su tutto il corpo.

A dare la tragica notizia è il sindaco di Alessandria della Rocca, Salvatore Mangione: “Il nostro concittadino, rimasto gravemente ferito nell’evento che ha sfiorato una vera e propria catastrofe, non è riuscito a sopravvivere, nonostante il ricovero presso l’Ospedale di Catania nel reparto Grandi Ustionati. In questo momento di profondo dolore, l’Amministrazione Comunale si stringe con sincera partecipazione attorno alla famiglia della vittima”.

Lo stesso sindaco di Alessandria della Rocca, in una prima dichiarazione a commento dell’evento, aveva posto l’accento sul sistema dei soccorsi nel paese segnalando come “le unità operative del 118 e del 112 di Cianciana non risultavano in servizio, rendendo necessario l’intervento del 118 di Prizzi e dei Vigili del Fuoco di Agrigento” e auspicando i “dovuti accertamenti da parte degli organi competenti per chiarire le cause dell’incendio e valutare ogni responsabilità”