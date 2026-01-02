Realmonte
Mancano medici, chiusa fino al 6 gennaio la guardia medica di Realmonte
L'assistenza sanitaria verrà assicurata dal personale medico in servizio a Porto Empedocle
Mancanza di medici per la guardia medica di Realmonte che resterà chiusa fino a giorno 6 gennaio 2026. L’assistenza sanitaria verrà assicurata dal personale medico in servizio a Porto Empedocle. A darne nota è il direttore del Distretto Sanitario di Base di Agrigento, Ettore Marchica.
Le chiamate al presidio sanitario (0933 442543) saranno automaticamente deviate al presidio di Porto Empedocle (0923 443606) che rimane il punto di riferimento per ogni necessità durante queste 24 ore.
Nei giorni scorsi stessa situazione a Siculiana e Cattolica Eraclea.
Redazione
0 commenti