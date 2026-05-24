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Anziano minaccia di gettarsi dal secondo piano, salvato dai carabinieri 

Un anziano di Ribera stava per gettarsi dal secondo piano della sua abitazione. Tempestivo l’intervento dei carabinieri che lo hanno salvato

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

“Desidero esprimere il mio più vivo encomio e la profonda gratitudine della città di Ribera ai militari della locale Tenenza dei Carabinieri per lo straordinario e provvidenziale intervento di oggi, che ha permesso di salvare la vita a un nostro concittadino anziano.” Lo dice il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, commentando l’episodio che, grazie alla prontezza dei militari dell’Arma, si è risolto nel migliore dei modi. 

“Di fronte a una situazione drammatica e di estrema tensione, in cui l’uomo minacciava di lanciarsi nel vuoto dal secondo piano della sua abitazione, i due carabinieri della pattuglia intervenuta hanno dimostrato un’eccezionale freddezza, spiccata sensibilità e un encomiabile coraggio. Con estrema lucidità e cautela, sono riusciti a instaurare un dialogo con l’anziano e ad afferrarlo fisicamente, mettendolo in sicurezza e scongiurando una tragedia imminente. Questo eroico gesto fa onore all’Arma dei Carabinieri e dimostra, ancora una volta, l’immenso valore umano e professionale delle nostre Forze dell’Ordine, baluardo non solo di legalità, ma di vera protezione per i cittadini più fragili. Ai due coraggiosi militari, che hanno agito senza esitazione mettendo a rischio la propria incolumità, e a tutto il Comando della Tenenza di Ribera, va il ringraziamento più sincero e orgoglioso di tutta la nostra comunità. Al nostro concittadino, ora affidato alle cure dei medici, rivolgo il mio pensiero più affettuoso e la massima vicinanza.” conclude il sindaco. 

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