Agrigento

Anziano minacciato con un coltello in via Empedocle: bandito gli toglie portafogli e cellulare 

È accaduto in via Empedocle, nel centro della Città dei templi. Ad agire un bandito solitario con volto coperto e armato di coltello

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Un settantottenne agrigentino è stato fermato, minacciato con un coltello e rapinato in strada del cellulare e del portafogli. È accaduto in via Empedocle, nel centro della Città dei templi. Ad agire un bandito solitario che, armato di coltello, ha intimato all’anziano di consegnargli portafogli e cellulare.

All’interno del borsello l’uomo aveva circa 150 euro, documenti ed effetti personali. Il malvivente, che ha agito a volto coperto, si è poi dileguato. L’anziano, per fortuna rimasto illeso, era sotto shock. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Agrigento che hanno avviato una vera e propria caccia all’uomo. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere che insistono nella zona. 

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