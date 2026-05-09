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Uomo ucciso a colpi di pistola in auto al Cep: vittima un 34enne

Secondo le prime informazioni, l’uomo presentava ferite da arma da fuoco al volto e alla testa. La vettura si trovava parcheggiata nei pressi di viale Michelangelo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 Il cadavere di un uomo e’ stato rinvenuto nel tardo pomeriggio in viale Michelangelo, nel rione Cep. Il corpo era all’interno di una autovettura Smart. L’allarme e’ giunto al numero unico per le emergenze. Sembrerebbe una vera e propria esecuzione. La vittima – che presenta diverse ferite al volto a causa di colpi di arma da fuoco – si chiama Placido Barrile, 34 anni. Non si puo’ escludere che sia stato vittima di un agguato. Sul posto i carabinieri che hanno transennato l’area per effettuare i rilievi e verificare la presenza di impianti di videosorveglianza da cui estrapolare immagini utili per le indagini. 

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