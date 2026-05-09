Agrigento
L’Akragas vince ai supplementari e approda alla finale playoff
Decide ancora una volta un gol del solito Ten Lopez
Che lo Scordia fosse un osso duro per l’Akragas, lo aveva già dimostrato nel corso del campionato. E anche oggi al “Toto’ Russo” di Aragona, è stata battaglia vera. Per battere i rossoblù, l’Akragas si è affidata ancora una volta ad una giocata del solito Ten Lopez che, all’inizio del primo tempo supplementare, ha realizzato la rete vincente garantendo così l’approdo alla finale playoff. L’Akragas continua dunque a coltivare il sogno del salto di categoria, ma la strada è ancora lunga e difficoltosa.
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Redazione
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