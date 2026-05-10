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Incendio danneggia negozio di attrezzi agricoli a Raffadali, indagini 

Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile ma comunque bisognerà attendere la relazione dei pompieri per escludere il dolo

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

Un incendio, la cui natura non è stata ancora accertata, ha danneggiato una parte di un negozio di attrezzi agricoli e giardinaggio a Raffadali. L’attività, di proprietà di un commerciante del posto, ha subito danni che sono in corso di quantificazione. Il rogo è avvenuto ieri notte lungo la strada statale 118, nella periferia del paese dell’Agrigentino.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto il fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, in circa due ore, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile ma comunque bisognerà attendere la relazione dei pompieri per escludere qualsiasi tipo di azione dolosa. La procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta. 

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