Si è spento l’ex “proprietario” della Scala dei Turchi

È deceduto oggi Ferdinando Sciabbarrà, avvocato agrigentino ed ex dipendente della Camera di Commercio, noto per essere stato fino al 2023 il proprietario di una porzione della Scala dei Turchi di Realmonte.

La sua figura è stata al centro di una lunga disputa burocratica e legale riguardante la titolarità della scogliera di marna bianca: la sua famiglia era infatti proprietaria di un’ampia porzione del sito oggi famoso in tutto il mondo, anche se per anni non ne aveva mai rivendicato il possesso. La vicenda si concluse nel 2023, quando Sciabarrà ha formalizzato la donazione della propria particella al Comune di Realmonte. L’atto ha permesso il passaggio definitivo del sito al demanio pubblico, facilitando l’adozione di misure amministrative per la gestione e la protezione del bene ambientale interessato da flussi turistici massicci.

In merito alla scomparsa è intervenuta l’ex sindaca di Realmonte, Sabrina Lattuca, che aveva coordinato l’iter del trasferimento della proprietà. “Porterò per sempre con gratitudine il suo ricordo, poiché con grande generosità ha contribuito a determinare il futuro di Realmonte e una migliore tutela pubblica della Scala dei Turchi”, ha dichiarato l’ex prima cittadina.