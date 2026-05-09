Schifani a Ravanusa: “Giunta sta lavorando, frenati da burocrazia”

“Non occorre soltanto la volontà, serve la determinazione. E serve lo spirito di squadra. Io sono orgoglioso della mia squadra. Ha la mia fiducia: questa è una Giunta che sta lavorando”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a Ravanusa, nel suo intervento per la presentazione del progetto di riqualificazione dell’area devastata dall’esplosione dell’11 dicembre 2021 che ha provocato la morte di nove persone, tra cui una donna incinta al nono mese.

“Qui si è voluto fare squadra, amministrazione comunale e amministrazione regionale, per arrivare a oggi”, ha aggiunto Schifani che ha posto l’accento sulla “discrasia spesso tra le esigenze concrete e la burocrazia che rallenta un percorso di crescita e sviluppo di un territorio. Ci confrontiamo quotidianamente con tempistiche amministrative non più coerenti con le esigenze della realtà, tempistiche a volte burocratiche o del dirigente che non vuole decidere”. Ma “in questa occasione c’è stata una solidarietà del sistema per rispondere a un territorio che soffriva”.