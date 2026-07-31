“Appalti e mazzette”, la Procura vuole Di Mauro a processo: 32 indagati (TUTTI I NOMI)

La Procura di Agrigento chiude le indagini sulla maxi inchiesta “appalti e mazzette”, che ipotizza un giro un vasto sistema di corruzione per pilotare gli appalti pubblici in favore di determinate imprese e ditte, e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio nei confronti di 32 indagati. Tra loro c’è anche il deputato ed ex assessore regionale all’Energia, Roberto Di Mauro. All’onorevole viene contestato il reato più grave: associazione a delinquere con ruolo di promotore. Per il pool di magistrati guidato dal procuratore capo Giovanni Di Leo, affiancato dai pm Annalisa Failla e Gaspare Bentivegna, Di Mauro sarebbe il vertice di un sistema in grado di “orientare” i lavori pubblici sul territorio. La “madre” di tutti gli appalti è quello relativo al rifacimento della rete idrica di Agrigento. Si tratta di una prima tranche di lavori per un importo di 37 milioni di euro con Aica, l’azienda idrica dei comuni agrigentini, che risulta essere la stazione appaltante. Il reato di associazione a delinquere viene contestato anche al superburocrate Sebastiano Alesci, ex dirigente del Comune di Licata, nonché all’ex consigliere provinciale Luigi Sutera Sardo e all’ex dirigente del Comune di Ravanusa, Vittorio Giarratana.

I NOMI DEGLI INDAGATI

Sebastiano Alesci, 68 anni, di Licata; Antonino Belpasso, 38 anni, di Catania; Rosaria Bentivegna, 68 anni, di Catania; Giuseppe Capizzi, 38 anni, di Bronte; Dino Caramazza, 44 anni, di Favara; Federica Caramazza, 37 anni, di Favara; Antonino Catania, 58 anni, di Matino; Raffaele De Sio, 47 anni, di Salerno; Roberto Di Mauro, 70 anni, di Agrigento; Maurizio Falzone, 64 anni, di Licata; Vittorio Giarratana, 53 anni, di Ravanusa; Filippo Interlicchia, 58 anni, di Catania; Francesca Irene Laterra, 54 anni, di Ragusa; Lorenzo Leanza, 51 anni, di Piazza Armerina; Giovanni Mangiapane, 38 anni, di Bagheria; Carmela Moscato, 67 anni, di Favara; Maria Parisi, 72 anni, di Favara; Antonino Putrino, 27 anni, di Bronte; Stefano Salemi, 49 anni, di Favara; Maria Sitibondo, 43 anni, di Licata; Luigi Sutera Sardo, 60 anni, di Favara; Giuditta Turco, 61 anni, di Battipaglia; Alessandro Vetro, 46 anni, di Favara. Sotto inchiesta finiscono anche le società: Be.i.Co srl di Catania; Consorzio Stabile Della di Maletto; Edilroad srl di Favara; Essequattro costruzioni di Favara; Gen.Costruzioni di Maletto; Nuova Faise srl di Galatone; Omnitech srl di Modugno; S.M srl di Favara.