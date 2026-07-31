Fumi dai gabbioni contenenti zolfo sulla statale 122, il sindaco Palumbo: “intervenga Anas”

Da ieri mattina in contrada Fegotto a Favara sta bruciando una fila di gabbioni, contenenti pietrame contaminato con lo zolfo. “Abbiamo attivato il COC e chiesto immediati interventi ad Anas, proprietaria della strada e delle infrastrutture affinché provvedano a risolvere la situazione anche alla luce della relazione Arpa che ha accertato solo nel tardo pomeriggio di ieri la “presenza di fumi residui con forte odore derivante dalla combustione dello zolfo presente nell’area interessata dall’incendio con conseguente sviluppo di SO2 e/o SO3”, dichiara il sindaco di Favara Antonio Palumbo che continua: “sempre su suggerimento di Arpa consigliamo nella zona più immediatamente circostante all’area interessata dall’incendio di evitare la permanenza in spazi aperti e la chiusura degli infissi delle abitazioni più vicine fino a che non sarà del tutto scomparso il fumo. Chiederemo ad Anas di prevenire il ripetersi di episodi simili in futuro”.