Agrigento

Asp di Agrigento, in arrivo un commissario straordinario dopo il terremoto giudiziario 

L’Asp di Agrigento è senza un direttore generale dopo le dimissioni di Giuseppe Capodieci, coinvolto insieme al deputato Riccardo Gallo nell’inchiesta sul Cefpas

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

L’Asp di Agrigento sarà guidata da un commissario straordinario. Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alla sanità Marcello Caruso in una lettera inviata alle sigle sindacali Cimo e Fials. “Questo assessorato – scrive Caruso – ha preso atto con la massima attenzione delle criticità segnalate in merito alla gestione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, anche alla luce delle risultanze dell’indagine giudiziaria richiamata nella missiva”. L’assessore prosegue: “Si rappresenta che, valutata la gravità della situazione descritta e la necessità di garantire continuità e trasparenza nell’azione amministrativa dell’Azienda, si sta procedendo alla nomina di un Commissario straordinario.”

La vincerà è legata all’inchiesta “Corte dei miracoli” della Procura di Caltanissetta su un presunto giro di corruzione al Cefpas, l’Ente pubblico che si occupa della formazione dei sanitari. I pm nisseni hanno chiesto misure cautelari per 8 indagati e tra questi vi è anche l’ormai ex direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci. Nei confronti del manager, che si è dimesso dopo l’inchiesta, sono stati chiesti gli arresti domiciliari. Attualmente a guidare ad interim l’azienda sanitaria provinciale è Raffaele Elia.

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