Lo Stato al fianco dei testimoni di giustizia, l’associazione: “Grazie per la vicinanza”

In occasione dell’evento organizzato dalla Fondazione Giovanni Falcone, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato il pieno sostegno del Governo ai testimoni di giustizia. Nel confermare che “nessuno testimone sarà lasciato da solo”, il Governo ha ribadito l’impegno a tutelare coloro che, con coraggio e senso civico, collaborano con la giustizia per il bene della collettività.

L’Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia accoglie con grande favore queste parole e auspica che si arrivi in tempi brevi e certi all’approvazione dell’emendamento sui contributi pensionistici dei testimoni di giustizia, misura fondamentale per garantire stabilità economica e sicurezza sociale a persone che, spesso, subiscono pesanti ripercussioni personali e professionali a causa della loro collaborazione.

Nel corso dell’evento, una delegazione di testimoni di giustizia ha avuto un lungo colloquio con la Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, on. Chiara Colosimo. La Presidente Colosimo ha nuovamente ribadito l’impegno del Governo e della maggioranza nell’approvare la misura a sostegno dei testimoni di giustizia e nel proseguire l’azione politica e legislativa per rafforzare le tutele previste.

L’Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia ringrazia il Presidente del Consiglio, la Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, la Fondazione Giovanni Falcone e tutte le istituzioni che hanno manifestato solidarietà e attenzione verso chi sceglie di collaborare con la giustizia. “Restiamo pronti a collaborare con le forze politiche e istituzionali per tradurre questi impegni in provvedimenti concreti e tempestivi. La memoria, se affiancata da misure concrete a tutela degli onesti, rappresenta un baluardo contro la violenza e la prepotenza mafiosa”, dichiara L’Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia e il suo Presidente Ignazio Cutrò che auspicano “che presto si possa arrivare ad una soluzione del problema che attendiamo da oltre diciotto anni”.