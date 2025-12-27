Auto a fuoco a Favara e Licata, al via indagini

A Licata questa mattina in via Dante a pochi metri dall’ingresso del museo, è stata trovata un’auto, una Skoda Fabia, incendiata nella parte anteriore. Non si conoscono le cause del rogo. Indagano le forze dell’ordine.

Altra auto in fiamme a Favara in piazza Giglia. A lanciare l’allarme sono stati i proprietari, ascoltati già dai Carabinieri che hanno avviato le indagini per capire la natura del rogo. La Procura di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo. Il magistrato di turno ha disposto l’immediato sequestro della vettura.