Numero pubblico per l’inaugurazione della XIII edizione del Presepe Vivente di Montaperto

Si è svolta ieri l’inaugurazione della XIII edizione del Presepe Vivente di Agrigento, nello storico borgo di Montaperto, uno degli appuntamenti natalizi più attesi e suggestivi del territorio. Il taglio del nastro, presentato da Gabriella Omodei, ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e religiose: il parroco della Chiesa di San Lorenzo di Montaperto Padre Sardella, il Sindaco di Agrigento Franco Miccichè, l’Assessore comunale Carmelo Cantone, il Presidente del Libero Consorzio Comunale Giuseppe Pendolino, il Consigliere del Libero Consorzio con delega al Turismo Nino Amato e l’On. Roberto Di Mauro.

Ad accogliere i tanti visitatori, i giovani del borgo con le tradizionali novene e le farfalle luminose, simbolo di nuova luce e di speranza per la nascita di Gesù Bambino.

Il direttore artistico Giovanni Principato di Cartoonia Animazioni ha arricchito il percorso con spettacoli di grande impatto emotivo, tra cui lo spettacolo del fuoco, simbolo di forza, calore e amore, e lo spettacolo di sabbia ispirato ai racconti biblici, che ha narrato in modo suggestivo la Natività.

All’ingresso, i pastry chef Alfonso e Salvatore hanno dato il benvenuto ai visitatori con una Sicilia artistica realizzata interamente con cannoli siciliani, preparati al momento e offerti in degustazione, accompagnati dalle musiche degli Acquadueò Music, con Claudia Ballarò e Giuseppe Ballarò.

Luci, scenografie e atmosfere dell’antica Betlemme hanno guidato il pubblico fino alla grotta della Natività, regalando un momento di grande suggestione e forte richiamo emotivo. Numerosi gli animali da stalla, che hanno incantato i più piccoli, e gli artigiani al lavoro dal vivo, impegnati nella rievocazione degli antichi mestieri.

Il Presepe Vivente di Montaperto tornerà ad animare il borgo il 28 dicembre alle ore 17.00 e nei giorni 1, 3, 4 e 6 gennaio, con il suggestivo arrivo dei Re Magi.

“L’evento conferma ancora una volta il grande valore turistico, culturale e identitario del borgo di Montaperto, autentico gioiello del territorio agrigentino, capace di attrarre visitatori e valorizzare le tradizioni locali. Un sentito ringraziamento alle autorità e alle forze impegnate nella gestione della viabilità, che hanno garantito ordine, sicurezza e un’accoglienza efficiente per il numeroso pubblico intervenuto”, dice il sindaco Miccichè.