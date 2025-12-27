Cultura

Siculiana, torna il “Natale Medievale nel Borgo di Kalat”: appuntamento domenica 28 dicembre

L’iniziativa, cuore pulsante del programma natalizio siculianese, propone un’esperienza immersiva tra le pieghe del tempo, celebrando le antiche origini del borgo.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Natale a Siculiana torna a vestirsi di storia e suggestione. Domenica 28 dicembre, dalle ore 19 alle 22, si rinnoverà l’appuntamento con il “Natale Medievale nel Borgo di Kalat”, giunto quest’anno alla sua quarta edizione. L’iniziativa, cuore pulsante del programma natalizio siculianese, propone un’esperienza immersiva tra le pieghe del tempo, celebrando le antiche origini del borgo. L’accesso al percorso è previsto da via San Francesco.

La novità di questa edizione è la location: per la prima volta, infatti, l’evento renderà fruibili i magazzini culturali di palazzo Agnello, acquisiti al patrimonio del Comune. L’antica dimora baronale, luogo carico di memoria e fascino architettonico, torna a disposizione della comunità e dei visitatori, trasformandosi in un centro propulsore di attività culturali, turistiche e artistiche.

I visitatori saranno guidati attraverso un itinerario. Il programma prevede una rievocazione per far rivivere le origini medievali di Siculiana, permettendo al pubblico di immergersi nell’atmosfera del passato. Il percorso sarà arricchito da momenti di espressione artistica e dalla possibilità di degustare prodotti tipici, in un connubio tra storia e sapori del territorio. Un momento di grande impatto sarà affidato al Gruppo dei Tataratà: le loro performance artistiche e coreografiche, simbolo dell’identità locale, animeranno la serata portando ritmo e spettacolarità.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Apertura

S.Stefano Quisquina piange la morte di Lorenzo Reina padre del Teatro Andromeda
Agrigento

Ladri in azione a Fontanelle: bottino da circa 10 mila euro
Agrigento

Numero pubblico per l’inaugurazione della XIII edizione del Presepe Vivente di Montaperto
Agrigento

Camera commercio Agrigento, il commissario Termine: “un 2025 tra resilienza, innovazione ma anche criticità strutturali”
Apertura

Corruzione, Riesame di Palermo conferma arresti per Cuffaro 
RAGUSA

Minacce a testimoni e insulti a investigatori sui social dai domiciliari, 21enne portato in carcere
banner italpress istituzionale banner italpress tv