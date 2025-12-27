Siculiana, torna il “Natale Medievale nel Borgo di Kalat”: appuntamento domenica 28 dicembre

Il Natale a Siculiana torna a vestirsi di storia e suggestione. Domenica 28 dicembre, dalle ore 19 alle 22, si rinnoverà l’appuntamento con il “Natale Medievale nel Borgo di Kalat”, giunto quest’anno alla sua quarta edizione. L’iniziativa, cuore pulsante del programma natalizio siculianese, propone un’esperienza immersiva tra le pieghe del tempo, celebrando le antiche origini del borgo. L’accesso al percorso è previsto da via San Francesco.

La novità di questa edizione è la location: per la prima volta, infatti, l’evento renderà fruibili i magazzini culturali di palazzo Agnello, acquisiti al patrimonio del Comune. L’antica dimora baronale, luogo carico di memoria e fascino architettonico, torna a disposizione della comunità e dei visitatori, trasformandosi in un centro propulsore di attività culturali, turistiche e artistiche.

I visitatori saranno guidati attraverso un itinerario. Il programma prevede una rievocazione per far rivivere le origini medievali di Siculiana, permettendo al pubblico di immergersi nell’atmosfera del passato. Il percorso sarà arricchito da momenti di espressione artistica e dalla possibilità di degustare prodotti tipici, in un connubio tra storia e sapori del territorio. Un momento di grande impatto sarà affidato al Gruppo dei Tataratà: le loro performance artistiche e coreografiche, simbolo dell’identità locale, animeranno la serata portando ritmo e spettacolarità.