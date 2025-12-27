Camera commercio Agrigento, il commissario Termine: “un 2025 tra resilienza, innovazione ma anche criticità strutturali”

Il commissario straordinario della Camera di commercio di Agrigento, Giuseppe Termine, traccia un bilancio del 2025 che restituisce l’immagine di un territorio attraversato da dinamiche contrastanti, in cui segnali di resilienza e innovazione convivono con criticità strutturali ancora irrisolte.

«Il tessuto imprenditoriale della provincia – sottolinea il Commissario – ha dimostrato, anche nel corso del 2025, una capacità di tenuta superiore alle attese, nonostante un contesto economico complesso segnato dall’aumento dei costi energetici, dall’inflazione e dalle difficoltà di accesso al credito».

In particolare, alcuni comparti tradizionali come l’agroalimentare di qualità, il turismo esperienziale e l’artigianato legato alle produzioni identitarie hanno registrato segnali positivi, grazie a una maggiore attenzione ai mercati esterni, alla digitalizzazione e alla valorizzazione del brand territoriale.

“Tra le luci del 2025 – aggiunge Giuseppe Termine – emerge anche una crescente propensione all’innovazione da parte delle micro e piccole imprese, sostenuta da incentivi pubblici, progetti di formazione e percorsi di accompagnamento promossi dal sistema camerale”.

«Sempre più imprese – evidenzia – investono in competenze digitali, sostenibilità ambientale e nuovi modelli organizzativi, consapevoli che la competitività passa oggi dalla capacità di innovare. Di rilievo risulta l’ incidenza percentuale, che risulta dell’ 89,0, della produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili sul totale della produzione lorda, sottolineando il valore strategico della sostenibilità”.

Accanto a questi elementi positivi, permangono tuttavia significative ombre. Il commissario richiama l’attenzione sul calo demografico e sull’emigrazione giovanile, che continuano a impoverire il capitale umano della provincia, incidendo negativamente sulla natalità imprenditoriale. Preoccupano inoltre la fragilità finanziaria di molte aziende, l’eccessiva burocrazia e le difficoltà infrastrutturali che penalizzano la logistica e l’attrattività degli investimenti.

«Il bilancio del 2025 – conclude il commissario straordinario – ci consegna un quadro fatto di sfide ma anche di opportunità. Il ruolo della Camera di commercio resta quello di accompagnare le imprese in questo percorso, rafforzando il dialogo con le istituzioni, sostenendo l’accesso agli strumenti di crescita e contribuendo a costruire una prospettiva di sviluppo più solida e inclusiva per l’intera provincia di Agrigento».