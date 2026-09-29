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Caso di meningite a Sambuca di Sicilia, l’amministrazione: “situazione sotto controllo”

Il paziente, è stato trasferito nella giornata di ieri a Palermo, presso il reparto di Malattie Infettive, ed è attualmente sottoposto a terapia antibiotica e sta ricevendo le cure necessarie.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A Sambuca è stato riscontrato un caso di meningite. “La situazione per fortuna è sotto controllo e sono state attivate tutte le necessarie procedure sanitarie”, rende noto l’amministrazione comunale.
Il paziente, è stato trasferito nella giornata di ieri a Palermo, presso il reparto di Malattie Infettive, ed è attualmente sottoposto a terapia antibiotica e sta ricevendo le cure necessarie.
“Dalle informazioni sanitarie disponibili, si tratta di una forma meno acuta della malattia, spiega l’amministrazione comunale, che non comporta una trasmissione immediata. Anche i familiari del paziente hanno già effettuato la profilassi antibiotica prevista, per la durata di quattro giorni.
Si invita pertanto la cittadinanza a mantenere la calma e a evitare la diffusione di informazioni non verificate”, sottolinea l’Amministrazione comunale, in costante raccordo con le autorità sanitarie competenti, continuerà a monitorare la situazione e fornirà eventuali ulteriori aggiornamenti qualora necessari.

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