Mandorlo in fiore, Nino Lauretta esperto del Sindaco (a titolo gratuito) per l’organizzazione del festival

Nino Lauretta nominato Esperto del Sindaco Sodano a titolo gratuito per il Festival Internazionale del Folklore. “Ho il piacere di comunicare che, in coordinamento con Peppe Mendola, project manager del Festival del Mandorlo in Fiore 2027, è stato conferito ad Antonino Lauretta, a titolo gratuito, l’incarico di Esperto del Sindaco per il supporto all’organizzazione del Festival Internazionale del Folklore 2027.” Lo rende noto il sindaco di Agrigento Michele Sodano.

Lauretta vanta una consolidata esperienza nel settore dei festival folk e delle relazioni internazionali, maturata attraverso anni di collaborazione con artisti, gruppi folkloristici e realtà culturali di diversi Paesi. “Contribuirà alla programmazione del Festival, all’individuazione e al coinvolgimento dei gruppi partecipanti, alla gestione dei rapporti con i loro responsabili e alla composizione della giuria del Premio “Tempio d’Oro”, continua il sindaco Sodano che rivolge “a nome di tutta la città un sincero ringraziamento per aver scelto di mettere gratuitamente il proprio patrimonio di relazioni e competenze al servizio del Mandorlo, contribuendo a conferire alla manifestazione valore, qualità e respiro internazionale”.

Il Mandorlo in Fiore 2027 tornerà ad animare Agrigento il 27 febbraio e dal 2 al 7 marzo 2027, nel segno dell’incontro tra culture, tradizioni e popoli.